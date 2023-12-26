حزب «المصريين» يفتتح المنفذ الرابع لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في البحر الأحمر

افتتحت أمانة حزب المصريين بالبحر الأحمر، المنفذ الرابع لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين من حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة، وانطلاقًا من الدور المجتمعي وتنفيذًا لتوجيهات المستشار حسين أبو العطا رئيس الحزب، بضرورة زيادة واستمرار الدعم المُقدم من جميع أمانات الحزب على مستوى الجمهورية للوطن والمواطن، فضلًا عن زيادة المبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم وتقديم كافة وسائل العون لهم.

أمانة الحزب في مدينة الغردقة

وقال هاني عبد السميع، أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر، إن افتتاح المنفذ الرابع الخاص بأمانة الحزب في الغردقة يأتي إيمانًا من قيادات الحزب بضرورة مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة ودعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، واستمرار العمل المجتمعي والتعرف على مطالب المواطنين واحتياجاتهم والمساعدة في التخفيف عن كاهلهم.

وأضاف «عبد السميع» خلال تصريحات على هامش افتتاح المنفذ الرابع لبيع اللحوم، أن المنفذ بمثابة هدية جديد من حزب المصريين لجميع أبناء البحر الأحمر، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تؤدي إلى بث روح الطمأنينة لدى المواطن، خاصة أنها تعكس جهود مساندة الدولة له في جميع الأوقات وعدم تركه فريسة لجشع التجار.

المبادرات لرفع العبء عن كاهل المواطنين

وأوضح أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر، أن جميع أمانات الحزب بالمحافظة تكثف جهودها بالتعاون مع جميع الجهات من أجل إقامة المزيد من المبادرات لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع.

وأكد أن هناك إيمانًا تاما بضرورة التلاحم مع المواطنين وتقديم نموذج سياسي واجتماعي وخدمي يليق بالوطن والمواطنين من أجل الحفاظ على جسور الثقة والتفاعل مع أهلنا بنطاق المحافظة، فضلًا عن أنه يعكس أفكار ورؤى وأيديولوجيات حزب المصريين التي يأتي على رأس أولوياته المواطن المصري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربه الغلاء بطرح السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة حتى يستفيد منها الجميع وللحد من غلاء التجار، وكذلك السياسة العامة للحزب الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم الفعاليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في جميع المجالات.