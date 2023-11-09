محمد فهيم: تكريمي في «شرم للمسرح» جاء بعد نجاح «تشارلي»

أعرب الفنان محمد فهيم عن سعادته البالغة، لتكريمه ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، الذي من المقرر أن يقام في محافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري.

المهرجان من 25 إلى 30 نوفمبر

قال فهيم في تصريحات لـ«الوطن»: «سعادتي لا توصف بأن التكريم هذا العام، جاء من مهرجان مسرحي، وازدادت سعادتي، لأنه جاء بناء على النجاح الكبير عملي المسرحي تشارلي، الذي يعد واحدا من أحلامي الفنية، التي أتمنى أن ترى كلها النور خلال السنوات المقبلة».

وأشاد «فهيم» بازدهار المهرجانات المسرحية خلال الفترة الأخيرة: «دوما كنا نحلم بإقامة مهرجانات مسرحية في وطننا العربي، والحمد لله الفترة الأخيرة ازدادت عدد المهرجانات، ما يعطي الفنان حماس وطموح، لتقديم عروض مسرحية هادفة وجيدة».

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، يترأسه المخرج مازن الغرباوي، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.