حفيدة تشارلي تشابلن لـ«السفيرة عزيزة»: أشعر بملل كبير من تكرار نفس الشيء في عملي

قالت كيرا تشابلن، ممثلة وعارضة أزياء بريطانية، وحفيدة الممثل تشارلي تشابلن، إنها تشعر بالملل على نحو سريع، من تكرار فعل الشيء نفسه، لذلك تحب تجربة أشياء جديدة، وحتى ولو لم تتم بشكل جيد، «أرى أنني لست جراحة مخ وأعصاب، بمعنى أنه لن يتألم أحد، إذ لم أؤد بشكل جيد، لذلك أريد أن أجرب أشياء جديدة وأستمتع بها».

كيرا تشابلن: أحب الترفيه والموضة والأفلام والموسيقى

وأضافت كيرا تشابلن خلال حوارها، ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، على قناة «DMC»، «أحب كل أشياء الترفيه، وأحب الموضة والأفلام والموسيقى، وأعتقد أن الموضة هي شغفي الأول، كانت ولا تزال حبي الأول، وقد حصلت على جائزة كرمز للموضة في مهرجان فيينا، بالإضافة إلى قيامي بتصميم الأحذية».

أقدم الجوائز في آسيا تحت مسمى جوائز تشابلن

وتابعت كيرا تشابلن أن ما تفعله الآن، أنها تقدم الجوائز في آسيا تحت مسمى جوائز تشابلن، حيث أنها تمنح جائزة على مجمل الأعمال للممثلين والمخرجين، «أنا أحب ذلك لأنه يمزج كل شيء معًا، الترفيه وسحر ارتداء الملابس لهذا الحدث، بالإضافة إلى قضاء وقت مع أشخاص عظماء».