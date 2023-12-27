تقارير إسرائيلية: اعتراض 10 صواريخ من لبنان وطائرة من العراق

أكدت مصادر إعلامية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، أن الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال تمكنت من اعتراض نحو 10 صواريخ تم إطلاقها من الجانب اللبناني، باتجاه مستعمرة «كريات شمونة»، كما تصدت لطائرة مسيرة، تم إطلاقها من داخل الأراضي العراقية.

اعتراض طائرة بدون طيار اطلقت من العراق

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم رصد طائرة بدون طيار «درون»، إيرانية انطلقت من العراق، وتم اعتراضها فوق البحر المتوسط قبالة سواحل بيروت.

استمرار العدوان على قطاع غزة

وبدأ العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، وتم تسجيل أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني، فيما سقط من الجانب الإسرائيلي قرابة 500 قتيل في صفوف جيش الاحتلال، الذي يواصل العدوان على غزة رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار.