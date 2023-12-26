الرئيس الفلسطيني: أمريكا تدعم كل ما تفعله إسرائيل بحق شعبنا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تدعم كل ما تفعله دولة الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا: «لو أرادت أمريكا يمكنها بإشارة واحدة وقف العدوان، وستفعل إسرائيل ذلك».

أضاف أبومازن، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»: «نقول للإدارة الأمريكية الذي يجري بدعمها، والذي يجري بمساعدتها ما يتعرض له شعبنا، نحن لا نقبل ما يحدث».

وتابع الرئيس الفلسطيني: «نحن لا نصدق الأمريكان، في أنهم يعطون تعليمات أو كلام أو أوامر لإسرائيل وهي لا تستمع لهذا الكلام، وهي الدولة الوحيدة التي أيدت الحرب من البداية، ثم مؤخرا في مجلس الأمن أمريكا التي توقف القرارات، وهل تتصورون أن كل العالم في مجلس الأمن وافق على وقف القتال ويخرج المندوب الأمريكي ليستعمل الفيتو؟، نحن نريد التهدئة، فأولا وقبل كل شيء نريد وقف القتال في كل مكان، نحن من 8 أكتوبر ونحن نقول لا بد من وقف القتال وقفا شاملا كاملا».