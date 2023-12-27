خالد يوسف عن مشاهدات برومو فيلم الإسكندراني: رقم قياسي جديد

احتفل المخرج خالد يوسف، بوصول مشاهدات البرومو الرسمي لفيلم «الإسكندراني» بطولة الفنان أحمد العوضي، لأكثر من 22 مليون مشاهدة، في يومٍ واحد، قائلًا: «رقم قياسي جديد للفيلم».

وكتب خالد يوسف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «رقم قياسي جديد يحققه الإسكندراني.. الإعلان الرسمي للفيلم (التريللر) يتخطى 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط! بعد أن حقق الإعلان التشويقي (التيزر) أكثر من 16 مليون مشاهدة في 24ساعة.. شكراً لتفاعلكم.. الفيلم في دور العرض بمصر من يوم 4 يناير و11 يناير بدول الخليج».

وتدور أحداث الفيلم داخل الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

ويعتبر فيلم الإسكندراني، أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا، كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرها ممن حقق نجاحا كبيرًا.