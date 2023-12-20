محمد شاهين يكشف لـ«الوطن» تفاصيل الأغنية الدعائية لفيلم فيلم الإسكندراني

ينافس الفنان أحمد العوضي في موسم أفلام رأس السنة، بفيلم «الإسكندراني»، المقرر طرحه في السينمات 4 يناير المقبل، لينضم لقائمة الأفلام المنافسة على شباك تذاكر إيرادات الموسم.

تفاصيل الأغنية الدعائية للفيلم

أوضح المطرب محمد شاهين، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه انتهى من تسجيل الأغنية الدعائية للفيلم، التي تحمل اسم «أنا الفيلم»، مشيرًا إلى أنها استغرقت 3 أيام فقط، وتنتمي لنوعية الموسيقى الدرامية، إذ تتحدث عن بطل العمل الذى يتعرض لمعاناة في حياته، وبعدها تتغير أحواله إلى الأحسن، لافتًا إلى أن الأغنية نالت إعجاب الفنان أحمد العوضى بالشكل الذي تم تقديمه بها.

وأضاف أن الأغنية من كلمات رامي جمال، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير، ميكس وماستر أحمد جودة، هندسة صوتية محمد جودة، مشيرًا إلى أن الفنان عصام كاريكا هو من قام بترشيحه للأغنية للمخرج خالد يوسف والمنتج أحمد عفيفى، والذين رحبوا وتم التسجيل بعدها بيومين.

أبطال الفيلم

فيلم «الإسكندرانى» من بطولة أحمد العوضى، حسين فهمى، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا، محمد رضوان، وآخرين، عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار واخراج خالد يوسف.