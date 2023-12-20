ياسمين عبد العزيز تدعم أحمد العوضي بصورة من «الإسكندراني»: «بيطير في الهواء»

يستعد الفنان أحمد العوضي، لطرح فيلمه الجديد «الإسكندراني»، بدور العرض، في 4 يناير المقبل، ويمثل أول بطولة مطلقة له بالسينما.

ياسمين عبد العزيز تدعم أحمد العوضي

وروجت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لفيلم «الإسكندراني»، ودعمت زوجها الفنان أحمد العوضي، إذ نشرت صورة له من برومو الفيلم الذي تخطى 16 مليون مشاهدة في 24 ساعة، أثناء «مشهد ضرب»، وعلقت عليها: «عشان كده ما بتخانقش معاه، ده بيطير في الهواء».

أبطال فيلم «الإسكندراني»

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، صلاح عبد الله، حسين فهمي، زينة، محمد رضوان، عصام السقا، وآخرين، إخراج وسيناريو وحوار خالد يوسف، وعن قصة أسامة أنور عكاشة، ويقدم المطرب محمد شاهين الأغنية الدعائية للفيلم.