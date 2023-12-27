هربا من جحيم الاحتلال الإسرائيلي.. زوجان من ذوي الهمم يحتميان في مخيم برفح

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تليفزيونياً مساء اليوم الأربعاء، حول أوضاع النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، بعنوان «هربًا من جحيم النيران الإسرائيلية زوجان من ذوي الاحتياجات الخاصة يأويان لمخيم برفح».

قصف إسرائيلي دمر منزلهم بالكامل

بداخل كل خيمة قصة، وإن اختلفت تفاصيلها، «عبير ومحمود أبو سكران» زوجان من الصم والبكم بمدينة غزة، وجدا نفسيهما لاجئين في مخيم مؤقت بمدينة رفح، بعد نجاتهما وأبنائهما الثلاثة من قصف إسرائيلي دمر منزلهم بالكامل.

معاناة «عبير».. مريضة الغدرة الدرقية

الأم «عبير» مريضة باعتلال الغدة الدرقية، وتعاني من صعوبة في التنفس، تحاول أن تتأقلم مع الظروف القاسية داخل الخيمة التي تؤويها وأسرتها، ولا تحتوي حتى على أبسط مقومات الحياة، فلا يوجد سوى دلو صغير به مياه تكاد لا تكفيهم، إلا أنها تقف عاجزة أمام صغيرتها المصابة بالتوحد، التي تصرخ في الليل وهي تتضور جوعاً.

الأب «محمود» يشعر بغصة شديدة، لعدم قدرته على تخفيف معاناة أطفاله الصغار، الذين طالما بحث لهم عن حياة مستقرة آمنة، وبات كل أمله أن تنتهي الحرب، حتى يتمكن وأسرته من العودة إلى حياتهم ما قبل الحرب.