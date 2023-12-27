نتنياهو في مرمى الانتقادات.. رئيس الوزراء الإسرائيلي في موقف صعب

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «نتنياهو في مرمى الانتقادات الإسرائيلية.. رئيس الوزراء الإسرائيلي في موقف صعب».

أصوات جديدة في إسرائيل

وتنضم أصوات جديدة في إسرائيل كل يوم لمعسكر المؤمنين بفشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والراغبين في التخلص منه.

وعلى الصعيد السياسي، لم يعد نتنياهو يملك من أسباب البقاء إلا وجود حرب دائرة بالفعل على الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بعض المرتبطين معه بصفقات لتبادل الدعم وعلى رأسهم اليميني المتطرف بن جفير الذي يزيد بتطرفه من سوء موقف نتنياهو.

وعلى المستوى العسكري، لم يحقق جيش الاحتلال أيا من أهداف نتنياهو المعلنة من الحرب على الفصائل الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها استعادة المحتجزين الإسرائيليين من داخل القطاع.

ومع فقدان الدعم الغربي، واهتزاز دعائم العلاقة مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن، بدأ الحديث الآن في البيت الأبيض، عن تخفيف لشدة الحرب على غزة، في الوقت الذي شهد إيفاد نتنياهو وزيرة الشئون الاستراتيجية إلى واشنطن لبحث تسريع إرسال الذخائر لإسرائيل.