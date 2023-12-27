عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد «مكانك» بمناسبة رأس السنة غدا

يطرح الفنان عمرو دياب، غدًا الخميس، أحدث ألبوماته، «مكانك» تزامنًا مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وذلك حسب تصريحات سكرتيره الخاص أحمد زغلول.

ألبوم عمرو دياب الجديد

وكتب زغلول عبر صفحته على «فيس بوك»: «إن شاء الله بكرة، اللي جاي غير من اللي فات (مكانك)»، بينما يعود عمرو دياب مرة أخرى لطرح الألبوم كاملًا، بعدما قرر في السنوات الأخيرة تقسيمه على فترات متقطعة.

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ونشر الفنان عمرو دياب عبر صفحته على «فيس بوك» منذ أيام فيديو يروج من خلاله إلى ألبومه الجديد، قائلا: «12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد مكانك».

كما روج لها من خلال قناته على تطبيق «يوتيوب» وذلك بنشر «البرومو» التشويقي لها، وأول أغنية تطرح في هذا الألبوم تكون تحت عنوان «حبيبي، إذ نشر برومو وهو يتغنى بكلمة حبيبي، في إشارة إلى أنها أغنية رومانسية.

ويستعد عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «المعنويات مرتفعة» وظهر ذلك من خلال الفيديو التشويقي الذي استخدمه كنوع من الدعاية والترويج لها، وعلق: «قريبا»، وذلك كان في شهر 10 الماضي، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى حتى الآن للأغنية.