عمرو دياب يفاجئ الجمهور بـ12 أغنية جديدة في حفل رأس السنة

يطرح الفنان عمرو دياب مجموعة أغاني جديدة ضمن ألبومه الجدي «مكانك»، وذلك احتفالاً برأس السنة الميلادية.

ويستعد الفنان عمرو دياب إلى إهداء جمهوره 12 أغنية جديدة في ألبومه الجديد، بحسب ما صرح به عبر «فيسبوك»، بالإضافة إلى استخدامها كول تون من الشركة المنتجة.

عمرو دياب يروج لألبومه الجديد

ونشر الفنان عمرو دياب عبر صفحته على «فيسبوك» فيديو يروج من خلاله إلى ألبومه الجديد، قائلا: «12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد «مكانك».

أول أغنية في الألبوم

كما روج لها من خلال قناته على تطبيق «يوتيوب» وذلك بنشر «البرومو» التشويقي لها، وأول أغنية تطرح في هذا الألبوم تكون تحت عنوان «حبيبي، إذ نشر برومو وهو يتغنى بكلمة حبيبي، ويشار إلى أنها أغنية رومانسية.

ويستعد عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «المعنويات مرتفعة» وظهر ذلك من خلال الفيديو التشويقي الذي استخدمه كنوع من الدعاية والترويج لها، وعلق: «قريبا»، وذلك كان في شهر 10 الماضي، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى حتى الآن للأغنية.