ليلة‎ لا تُنسى.. الأسطورة الأوحد الهضبة عمرو دياب يشعل جامعة المستقبل بحفل أسطوري

في ليلة ساحرة تحت أضواء جامعة المستقبل، ارتسمت البسمة على وجوه الطلاب والخريجين الذين احتشدوا بالآلاف ليشهدوا حدثاً فريداً: أمسية موسيقية استثنائية مع الأسطورة الحية الهضبة عمرو دياب.

‏‎قدم "دياب" باقة رائعة من أشهر أغانيه التاريخية، تجسدت في "ده لو اتساب" و"قمرين"، مروراً بـ"نور العين" و"شكراً من هنا لبكرة" ‏‎كما قدم أغنيتين من ألبومه الجديد وهما "يا قمر - والمعنويات مرتفعة".

لم يكن الحفل مجرد عرض فني، بل كان لقاءً مميزًا مفعماً بالمشاعر والذكريات مع جمهوره من طلاب وخريجي الجامعة حيث توجه للطلاب قائلا إنه سعيد جدا لتواجده بجامعة المستقبل مع جمهوره من طلاب الجامعة كما تعود دائما، وأردف قائلا إن له ذكريات كثيرة جدا في الجامعة، حيث شكر "دياب" صديقه الدكتور/ خالد عزازي على هذه الفرصة الرائعة للتواصل مع معجبيه في جو من الحماس والفرح. لتظل تلك الليلة خالدة في ذاكرة كل من حضرها، محملة بلحظات لا تُنسى من تألق الفن والموسيقى

وفي تصريحه الختامي، ألمح الهضبة إلى ألبومه الجديد "مكانك"، الذي يعد بأن يكون محطة جديدة من محطات إبداعه.

اكتمل سحر الليل بتألق أحمد عصام، الذي قدم عرضًا رائعًا للألعاب النارية، مصاحبًا للفنان الكبير عمرو دياب. هذا الجمع بين الفن الموسيقي الراقي وعروض الألعاب النارية الساحرة أضفى جوًا خياليًا على المكان، مشعًا بالفرح والحماس.

يذكر أنه سبق صعود عمرو دياب للمسرح عرض لمنسقي أغاني DJ عالميين من لبنان، أعطى الحضور تجربة فنية شاملة. كانت لحظات استثنائية تمزج بين الإيقاعات العالمية وسحر صوت الهضبة، مما جعل الليل يتألق بألوان الفرح والترفيه.