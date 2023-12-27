رئيس «تنمية سيناء»: المنطقة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية

قال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إنَّ لسيناء موقعا جغرافيا استراتيجيا مميزا، فهي تربط بين قناة السويس والبحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة، فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية على الأمن القومي المصري، وبالتالي فهي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلته ببرنامج «اليوم»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ التنمية حصن وحماية لـ الأمن القومي المصري، خاصة بالمحافظات الحدودية، وتنمية سيناء وحمايتها هما الأساس والدولة تسعى إلى تعميرها وتنميتها بصورة شاملة حتى لا تكون مطمعا وينظر لها كـ«صحراء خالية» من كل طامع وعدو لمصر، وحتى لا يتكرر ما حدث بعد أحداث 2011.

واستطرد: «تنمية سيناء تبدأ من القناة، من أول الضفة الشرقية للقناة، وبدأ ربطها بالفعل بمحافظات الدلتا والوادي والقاهرة الكبرى، وعمل 5 أنفاق عملاقة منذ عام 2014 علاوةً على النفق الذي كان موجودا، وهو نفق الشهيد أحمد حمدي، بالإضافة إلى الكباري العائمة والمعديات التي سهلت حركة التنقل من وإلى سيناء، ولم تعد كالسابق في جزيرة منعزلة».

وتابع رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء: «تطهير سيناء من الإرهاب كان الأساس، بفضل جهود القوات المسلحة جنبا إلى جنب مع أبناء سيناء والمواطنين الشرفاء والشرطة الباسلة، وبعدها تم العمل على تنفيذ مشروع قومي للبنية الأساسية لسيناء وأطلق بدايته الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، وهو مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية سيناء».