الهلال الأحمر بشمال سيناء: تجاوزنا 100 ألف ساعة عمل منذ بدء الحرب على غزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، إن ساعات عمل المتطوعين في تجهيز المساعدات إلى قطاع غزة تجاوزت 100 ألف ساعة عمل منذ اندلاع الحرب.

وأضاف «زايد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد المتطوعين في الهلال الأحمر وصل إلى 790 متطوعا من أبناء شمال سيناء وبعض المحافظات المجاورة، حيث نجحوا في العمل لأكثر من 12 ساعة متواصلة وعلى مدار اليوم، لإنجاز أكبر قدر من متطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة.

«زايد»: عمل متواصل خلال الليل والنهار

وقال «زايد»، إن عدد المتطوعين في الهلال الأحمر بفرع شمال سيناء بلغ 790 متطوعا ومتطوعة، بينهم عدد كبير من أبناء المحافظة، وبعضهم متطوعون من المحافظات المجاورة، مشيرا إلى تقسيم عملهم على مدار اليوم.

وأضاف «العمل لايقتصر فقط على المخازن الاستراتيجية وتجهيز المساعدات، ولكن هناك فرق أخرى متواجدة في مطار العريش الدولي لاستلام وفرز المساعدات التي تصل يوميا إلى المطار من الدول العربية والمنظمات الدولية، وأيضا فرق في معبر رفح لمساعدة ومساندة المصابين القادمين من قطاع غزة».

وأشار «زايد» إلى أن العمل لازال مستمرا في 7 مخازن استراتيجية داخل مدينة العريش، للعمل علي تجهيز قوافل مساعدات يومية يتم إرسالها من العريش لدخول قطاع غزة عبر المعبر لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

«زايد»: فرق لتقديم الدعم النفسي للمصابين

وقال «زايد»، إن أفراد الهلال الأحمر وفرو أطقما للدعم النفسي لدعم أسر المصابين والمصابين ممن يتم استقبالهم في أماكن مخصصة لهم، وذلك فور خروجهم من المستشفيات في شمال سيناء.

وأضاف أن هناك فرق موزعة علي جميع المستشفيات التي استقبلت مصابين لتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر، الي جانب تدريب 50 متطوعا على أعمال الطوارئ، وتدريب آخر في الإسماعيلية علي أعمال اللوجيستيك ومنها دورة المخازن والبار كود والتجهيز وكل ما يتعلق بدوره عمل نقل المساعدات بداية من الاستلام حتى التسليم.