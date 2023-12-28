«تموين الدقهلية»: ضبط 78 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية تحرير 78 محضرا تموينيا في حملات جرى شنها على الأسواق والمخابز، لضبط المخالفين.

حملات مفاجئة على الأسواق

وقال «دايرة» في بيان له إن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة، لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأشار أنه جرى شن الحملات على الأسواق والمخابز بكل من بندر ميت غمر، دكرنس، أجا، طلخا، جمصة، نبروه، شربين، تمى الأمديد، السنبلاوين.

وأكد قيام الحملات بتحرير عدد من المخالفات كالتالي:

عدد 1محضر عدم تمكين حملة .

عدد 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

عدد 2 محضر عدم اعطاء بون صرف.

عدد 1 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

عدد 1 محضر تصرف في دقيق بقيمة ( 5 شيكارة) .

عدد 7 محاضر عدم مطابقة للمواصفات .

عدد 21 محضر نقص وزن مابين 8-15

25 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

عدد 1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

عدد 11 محضر عدم وجود شهادة صحية .

عدد 2 محضر بيع بازيد من السعر الرسمى سجائر

عدد 1 محاضر ذبح خارج السلخانة. عدد2محضر تبديد حرز.

عدد 1 محضر تجميع سلع تموينىة تاجر تمويني.