حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء في الدقهلية

شنت محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الثروة العقارية للدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدٍ ومخالفة بناء شملت:

· مركز ومدينة طلخا: إزالة فورية لسمل خرساني على مساحة 100 متر مربع بالوحدة المحلية لقرية المنيل.

· مركز ومدينة السنبلاوين: إزالة فورية لسور من الطوب الدبش والمونة الطينية على أنقاض سور قديم بارتفاع متر واحد تقريباً وبطول 6 أمتار.

· مركز ومدينة نبروة: متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز، والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع.

وأكّد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع في التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة.