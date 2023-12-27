باحث: لا أتوقع مواجهة مفتوحة بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران خلال الفترة المقبلة

توقع الدكتور حسام الدين محمود، الباحث في العلاقات الدولية، ورئيس مركز أفريقيا للتخطيط الاستراتيجي، عدم وجود مواجهة مفتوحة بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، ولكن سيكون هناك محاولات إيرانية مستمرة لإطالة عملية طوفان الأقصى، من أجل العمل على إلهاء العالم عن البرنامج النووي الإيراني، الذي تتعرض إيران بسببه إلى عقوبات اقتصادية مستمرة.

تنسيق إيراني مع الفصائل

وأضاف «محمود» لـ «الوطن»، أنّ هناك تنسيقًا إيرانيًا مع الفصائل الفلسطينية للإلهاء عن البرنامج النووي الإيراني، إذ تدعم إيران حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وبعض الفصائل الفلسطينية من أجل الضغط على إسرائيل، والرد على عمليات الاغتيالات المستمرة الإسرائيلية لقيادات عسكرية إيرانية.

محاولات إطالة عملية طوفان الأقصى

وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، أنّ محاولات إيران لإطالة عملية طوفان الأقصى مستمرة، على الرغم من الجهود الإقليمية، وهذا سيترك بعض الآثار السلبية على الواقع الفلسطيني في قطاع غزة، وسط ارتفاع أعداد الشهداء.

دور إيران في مساعدة الفصائل الفلسطينية

وتابع رئيس مركز أفريقيا للتخطيط الاستراتيجي: «إيران تعمل على قصف حاملات الطائرات الأمريكية، واستهداف السفن الإسرائيلية، عن طريق جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن، وكذلك تمد إيران الفصائل الفلسطينية بمعلومات دقيقة، وهذا يظهر في دقة العمليات النوعية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية على أرض الواقع، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي».

وتدخل العملية الإسرائيلية العسكرية «السيوف الحديدية» على قطاع غزة يومها الـ82، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 21 ألف شخص.