مجندون إسرائيليون يشكون من صعوبات اقتصادية نتيجة الحرب على قطاع غزة

أظهر استطلاع جديد أجرته القناة 13 الإسرائيلية أن ما يقرب من نصف طلاب الجامعات، وتحديدًا 46% من الطلاب الذين جرى استدعاؤهم للخدمة كجنود احتياطيين لا يستطيعون دفع الرسوم الدراسية لدراساتهم الأكاديمية.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» استدعى جيش الاحتلال أكثر من 350 ألف جندي احتياطي للمساعدة في العدوان على غزة، منهم حوالي 35 ألف من طلاب الجامعات.

صعوبات اقتصادية

ووجد الاستطلاع أيضًا أن 35% من الطلاب يعانون من صعوبات اقتصادية نتيجة للحرب، وأن 56% منهم يحق لهم الحصول على مساعدة مالية إضافية تتجاوز ما يستحقونه كجنود احتياطيين.

تشريد 1.9 مليون فلسطيني

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا غاشمًا على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية أسفر عن استشهاد أكثر من 21 ألف شهيد وقرابة 55 ألف مصاب 70% منهم أطفال ونساء، بخلاف آلاف المفقودين في حصيلة غير نهائية حتى الأن، علاوة على تشريد 1.9 مليون فلسطيني.