خبير علاقات دولية: المظاهرات في شوارع إسرائيل تهدد استمرار حكومة نتنياهو

قال أحمد شديد، الخبير في العلاقات الدولية والباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إنّ ما يجري في الساعات الأخيرة على الساحة الإسرائيلية من تظاهرات في الشوارع ضد الحكومة ينذر بخطر حقيقي على حكومة بنيامين نتنياهو.

خطر حقيقي ضد حكومة نتنياهو

وأضاف «شديد»، في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ما يجري الآن في الساحة الحزبية بإسرائيل ينذر بتفكك هذه الحكومة بشكل هو الأغرب منذ اندلاع العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وبالتالي، فإن نتنياهو مطالب بأن يذهب بعيدا من حيث التنازلات».

وزير دفاع دولة الاحتلال يحصن نفسه

وتابع خبير العلاقات الدولية، بأن وزير دفاع دولة الاحتلال يواف جالانت، حصّن نفسه عندما ذهب إلى وزير المالية ووقع معه اتفاقا لاقتطاع ما يعادل 3 مليارات دولار تقريبا تُصرف لجنود الاحتياط والعلاج النفسي وتعويض الجنود الذين خسروا أشغالهم أثناء التحاقهم بالخدمة في العدوان الأخير، وبذلك يكون «جالانت» قد أخرج نفسه من معادلة الصراع داخل الحكومة، وأصبح باب ابتزاز نتنياهو مفتوحا لدى الجميع.