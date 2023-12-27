اكتشاف طريقة جديدة لعلاج السرطان.. هل تقضي على الخلايا الخبيثة دون جراحة؟

حالة من الصدمة والحزن تنتاب كثير من الأشخاص، حال اكتشاف إصابتهم بالسرطان، بعض المرضى يستطيعون الصمود والصبر على هذا الابتلاء، وآخرون لا يستوعبون إصابتهم وتتأثر حالتهم النفسية، ما يضعف نسبة شفائهم.

طريقة جديدة لعلاج السرطان

علماء بجامعة رايس الأمريكية، اكتشفوا طريقة جديدة لتدمير الخلايا السرطانية، في بشرى سارة لمرضى السرطان، مؤكدين أن تحفيز جزيئات الأمينوسيانين عن طريق استخدام ضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء، أدى إلى اهتزازها بشكل متزامن، ما يكفي لتفكيك أغشية الخلايا السرطانية.

ووفق الدراسة التي نشرها موقع «ساينس ألرت» عن مجلة «Nature Chemistry» العلمية، فإن جزيئات الأمينوسيانين، تستخدم كأصباغ صناعية بجرعات منخفضة للكشف عن السرطان.

الفريق البحثي بجامعة رايس، أكد أن النهج الجديد بمثابة تحسنا ملحوظا مقارنة بنوع آخر من الآلات الجزيئية القاتلة للسرطان، التي تم تطويرها سابقا، والتي استطاعت تكسير الخلايا السرطانية.

وقال الكيميائي جيمس تور من جامعة رايس: «إن آلات ثقب الصخور الجزيئية، أسرع بمليون مرة من المحركات السابقة، ويمكن تنشيطها باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، بدلاً من الضوء المرئي، وهو ما أثبت تكسيرها لـ99% من الخلايا السرطانية».

علاج سرطان العظام دون جراحة

أشار «تور»، إلى أنه يمكن أيضا، علاج السرطان في العظام دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية، من خلال استخدام الأشعة تحت الحمراء القريبة.

ووفق العلماء، فإن الاختبارات التي أجريت على الخلايا السرطانية، محل التجربة أوضحت أن طريقة المطرقة الجزيئية حققت معدل نجاح بلغ 99% في تدمير الخلايا، إذ تم اختباره على الفئران المصابة بأورام الميلانوما، وتبين خلو نصفها من السرطان.

وخلص العلماءـ إلى أن هذه الدراسة تدور حول طريقة مختلفة لعلاج السرطان باستخدام القوى الميكانيكية على المستوى الجزيئي».

يؤكد الدكتور أسامة محمود، أخصائي الأورام، أنه من المبكر الحكم على تلك الدراسة والتجارب، إذ تحتاج إلى مزيد من التجارب السريرية على الأشخاص المصابين بالسرطان.

ويضيف محمود لـ«الوطن»، أن علاج السرطان تحديدا يحتاج إلى وقت طويل من التجارب السريرية على الأشخاص وليس فقط الفئران، «لسة بدري على الحكم على هذه الدراسة، لكن من الممكن أن تعالج فعلا الخلايا السرطانية الخبيثة».