بـ3 ملايين جنيه.. افتتاح دار ضيافة مجانية لأسر أطفال مرضى السرطان بالإسكندرية

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية اليوم الأحد، دار ضيافة مجانية بمنطقة برج العرب لاستضافة أهالي الأطفال من مرضى السرطان خلال فترة تلقيهم العلاج بمستشفى سرطان الأطفال الجامعى ببرج العرب.

وقال الدكتور أحمد نجا، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بطب الإسكندرية والقائم على المشروع، إن الدار كانت مبنى قديما تابعا لجامعة الإسكندرية بالقرب من المستشفى، وبسبب عدم وجود إقامة للأطفال المرضى في المستشفى فقد كان الأطفال وأسرهم من محافظات أخرى يجدون صعوبة في إيجاد مكان لهم خلال فترة العلاج لذا فجرى إعادة تأهيل ذلك المبنى ليصبح دار إقامة مجاني.

تفاصيل دار الضيافة المجانية في الإسكندرية

وأضاف القائم على المشروع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش الافتتاح، أن الدار مكونة من 5 طوابق وتحتوي على 15 غرفة، بمعدل 35 سريرا.

طريقة الإقامة المجانية في الدار

وأكد أن الدار تستضيف الطفل المصاب بالإضافة إلى مرافق واحد، وتقدم له الإقامة المجانية من خلال فريق عمل مؤهل للتعامل مع الحالات المختلفة، عبر جواب من جامعة الإسكندرية.

تجهيز الدار بقيمة 3 ملايين جنيه

وأكد أنه تم تجهيز الدار بقيمة 3 ملايين جنيه من خلال مبادرة جمعية الإسكندرية لكفالة اليتيم، التي أعادت تأهيل الدار وتجهيزها بالكامل ضمن المشاركة المجتمعية.