«شارموفرز» يطرح أغنية «هل؟» تضامنا مع أهل غزة

طرح فريق شارموفرز، أغنية جديدة مساء اليوم، بعنوان «هل؟»، دعمًا للقضية الفلسطينية، وذلك عبر قناتهم الرسمية على «يوتيوب»، والمنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية «هل؟» لـ فريق شارموفرز، من كلمات محمد الشافعي، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

قرر فريق شارموفرز طرح أغنية «هل؟»، لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنًا من الفريق، وتعبيرًا عن حزنهم، في ظل استمرار الحرب، وبوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميًا.

وتقول كلمات أغنية «هل؟»: «هل فيه طريقة.. للرجوع للحياة؟.. بعد الحقيقة.. وبعد اللي شوفناه.. بعد انعدام الإنسانية.. والرجوع للجاهلية.. والمشاهد المأساوية.. وكل اللي عيشناه.. هل فيه طريقة.. نبتسم ونعيش.. والناس هناك.. يومهم ميعديش».