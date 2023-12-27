علم واسم فلسطين يزينان معرض «تعليم الفيوم».. مسابقات وجوائز (صور)

زيّن علم واسم فلسطين، معرض نتائج العام الجديد 2024، والذي أقيم في مركز مصادر التعلم بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقليم.

وجرى تنظيم المعرض، من قبل توجيه عام الاقتصاد المنزلي، بالاشتراك مع توجيه المجال الصناعي، معرض نتائج العام الجديد للتربية الفنية 2024م، والمقام بمركز مصادر التعلم بالمديرية.

عرض نتيجة 2024 بشكل جذاب

وشارك في المعرض، جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، من خلال عرض نتيجة عام 2024 بشكل جذاب ومميز ، ويشتمل على كروت تهنئة بالعام الجديد، ورسومات متنوعة، والتي تم تجهيزها من خامات البيئة.

مسابقة القضية الفلسطينية

كما يحتوي المعرض على أعمال الطلاب الفائزين على مستوى المديرية في مسابقات الاقتصاد المنزلي، والمشاركة في مسابقات الاقتصاد المنزلي على مستوى الجمهورية، ومنها أعمال الطلاب في مسابقة القضية الفلسطينية للمرحلة الاعدادية، ومسابقة التراث الشعبى للمرحلة الثانوية، ومسابقة النظافة الشخصية للمرحلة الابتدائية.

وتقدمت مدير تعليم الفيوم بالشكر للشئون التنفيذية وتوجيه عام الاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

حضر افتتاح معرض النتائج، ريحاب عريق وكيل المديرية، ومراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وهبة مصطفي مسعود موجة عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية، ومحمد عبدالعظيم، موجه عام المجال الصناعي بالمديرية، والشئون التنفيذية والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية.