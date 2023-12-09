وكيل تعليم الفيوم: جميع المقرات جاهزة للانتخابات الرئاسية

أكدت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جاهزية مقار الانتخابات الرئاسية، واستعدادها الكامل لاستقبال الناخبين صباح غد الأحد، بعدما نظمت جولة تفقدية على مختلف اللجان والمقار في عدة مدارس بالفيوم، للوقوف على مدى جاهزيتها، وتلافي أي ملاحظات قبل انطلاق عملية الاقتراع التي تفصلنا عنها ساعات قليلة.

تجهيز مقار اللجان على أعلى مستوى

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، إنّه جرى تجهيز مقار اللجان على أعلى مستوى، إلى جانب تجهيز غرف عمليات فرعية في مختلف الإدارات التعليمية برئاسة مدير الإدارة التعليمية، موجهةً بربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، والغرفة المركزية بديوان عام محافظة الفيوم.

تواصل مستمر على مدار الساعة

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة التواصل المستمر على مدار الساعة خلال أيام الاقتراع التي تنطلق أيام 10، و11، و12، المخصصة لانعقاد هي أيام الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات الرئاسة.

التأكيد على نظافة المقار

وشددت وكيل الوزارة، على ضرورة متابعة المدارس المخصصة لاستقبال الناخبين أولًا بأول، مؤكدةً إنّه تم تجهيزها بجميع المستلزمات اللازمة من نظافة داخل المدارس وخارجها، إلى جانب تجهيز دورات المياه، وكذلك أماكن الانتظار وإضاءة اللجان الانتخابية.

لوحات إرشادية لتسهيل الحركة

ووجهت بضرورة وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن، وتجهيز مولدات الكهرباء، وغير القادرين على السير، من أجل تسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم، في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.