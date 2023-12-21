«تعليم الفيوم» تنهي تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية

احتفلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، اليوم الخميس، بتنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، إذ جرى تنصيب كافة المكاتب وفقًا للقرار الوزاري 62 لسنة 2013، وذلك بعدما جرى إجراء انتخابات إلكترونية بشكل متكامل لأول مرة في تجربة فريدة من نوعها تحدث على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنّ توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية بالاشتراك مع أشرف عبد الجواد مدير مركز المعلومات والإحصاء، كان له الفضل في السبق بتنفيذ هذه التجربة كأول مديرية تجري الانتخابات إلكترونيًا ضمن خطة الدولة للتوجه إلى التحول الرقمي على مستوى الجمهورية.

شفافية الانتخابات باختيار الطلاب

وذكرت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّ جميع الطلاب شاركوا في الانتخابات وأدلوا بأصواتهم إلكترونيًا بمنتهى الشفافية والنزاهة والمصداقية، لاختيار من يمثلهم، مُبينةً إنّ الطلاب الفائزين بانتخابات الإتحادات الطلابية وصلوا لهذا الفوز نظرًا لكونهم قائدين في مجالهم.

بث روح الولاء والانتماء

وأشادت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجهد إدارة التربية الإجتماعية المتميز والمبذول، إلى جانب حرصها على غرس روح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، مع الحرص على إجراء الانتخابات في جو يتسم بالشفافية والديمقراطية المطلقة، مُشيدة باستثمار التحول الرقمي وتجربته الفريدة لأول مرة في إجراء انتخابات إلكترونية مؤمنة بصورة متكاملة بمختلف الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، خصوصًا أنّ التحول الرقمي يعد أحد الموضوعات المحورية المهمة هذا العام.

جاء ذلك بحضور كل من ريحاب عريق وكيل المديرية، وعيسى عثمان نقيب معلمي الفيوم، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، هالة يوسف محمد موجة الأول مديرية، وعبدالنبي كمال موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وأميرة محمد حسين مسؤول الاتحادات الطلابية.