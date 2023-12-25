«تعليم الفيوم» تعلن استلام 13655 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة أماني قرني، وكيل الوزارة، استلام 13 ألفًا و655 جهاز تابلت مدرسي، اليوم الاثنين، تمهيدًا لتوزيعها على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في مختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان، إلى إنّه جرى استلام نحو 13 ألفًا و655 من جهاز التابلت المدرسي في مخازن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تحت إشراف الدكتورة ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومحمد سامي مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومدير التعليم الثانوي، ومسئول أمن المديرية ، ومسئولى التطوير التكنولوجي.

موعد استلام التابلت المدرسي 2024

وذكرت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى توزيع التابلت المدرسي بالفعل اليوم على الإدارات التعليمية، التي تولت توزيع التابلت على مختلف المدارس الثانوية بجميع قرى المحافظة.

وأوضحت إنّه من المقرر أن يجري توزيع التابلت المدرسي على المدارس بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، وتسليمها طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام غدًا الثلاثاء، على طلاب الصف الأول الثانوي العام.

ما هي شروط استلام التابلت المدرسي؟

وكشفت المديرية في بيان سابق، أنّ هناك عدة شروط لاستلام التابلت المدرسي، تتضمن الآتي:

- أن يكون الطالب أو الطالبة قد تقدّم بطلب الحصول على التابلت في الموعد.

- ألا يكون الطالب أو الطالبة سبق له الحصول على تابلت مدرسي خلال الأعوام الماضية.

- أن يكون الطالب أو الطالبة قد سدد رسوم التابلت التي أعلنتها المديرية.