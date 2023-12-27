«التعليم العالي»: الدولة تهتم بالتكنولوجيا وتخصصاتها الجامعية

قال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، إنَّ رؤية الدولة المصرية الحالية بالنسبة للتعليم الجامعي، يأتي في أولويتها الاهتمام بالتعليم التكنولوجي، الذي تضعه نصب أعينها، مؤكداً أنَّ النهوض بالدول لا يكون إلا من خلال الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع مستجدات العصر.

«الصباغ»: الدولة اهتمت بالاستثمار في التخصصات العلمية الجديدة

وأضاف «الصباغ»، في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الدولة المصرية اهتمت بالاستثمار في مجالات جديدة وتخصصات جامعية مستحدثة، بجانب العديد من المحاولات للدخول في مجال التعليم التكنولوجي جنباً إلى جنب مع التعليم الأكاديمي النمطي، ولكن بحلول عام 2019 صدر قانون يتيح إنشاء جامعات تكنولوجية، لينطلق الاستثمار في التعليم الجامعي بمجال التكنولوجيا للحصول على شهادات متخصصة في هذه المجالات.

الجامعات التكنولوجية والتعليم الفني

وتابع مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي: «إنشاء جامعات تكنولوجية يعد استكمالاً لمسار موازي للتعليم الفني بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والذي لم يكن موجوداً من قبل، وكان هناك 2.3 ملايين طالب بالتعليم الفني ونسبة كبيرة منهم تسربت من التعليم ولم تكمل دراستها الفنية ما تسبب في نقص الأيدي العاملة المدربة والفنيين».

واستطرد «الصباغ»: «تم توزيع التخصصات وفقا للاحتياجات الخاصة بكل منطقة وإقليم جغرافي فتكنولوجيا الأمن السيبراني والشبكات منتشرة في كل مكان، وبالتالي تم افتتاح هذا التخصص في 8 جامعات من إجمالي 10 جامعات تكنولوجية جديدة، أما ما يتعلق بتصنيع الملابس فهناك تخصصات لتكنولوجيا هذه الصناعة في 3 جامعات فقط، ونسعى لسد احتياجات سوق العمل المصرية في قطاعات مختلفة، خاصةً أنَّ القطاع الخاص يرى في الجامعات التكنولوجية مجال جيد للغاية للاستثمار».