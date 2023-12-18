«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» بعنوان «التعليم الجامعي.. بوابة المستقبل»

عرضت قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» عن التعليم الجامعي، بعنوان «التعليم الجامعي.. بوابة المستقبل»، بروتوكولات تعاون مع المؤسسات البحثية والصناعية لتعزيز خبرات الطلاب.

كما عرضت القناة تقريرا آخر بعنوان «السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت».. الفقيد يواري الثرى في مقبرة الصليبخات بعد صلاة الجنازة في بلال بن رباح .. والأسرة الحاكمة تتلقى العزاء في قصر بيان.

وعرضت القناة تقريرا عن تغطية الأحداث في حرب غزة بعنوان «الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس ويرتكب 3 مجازر في جباليا»، وآخر حول إعلان الحكومة صرف 50 مليار جنيه دعما للمصدرين منذ 2019 وحتى الآن.

وآخر حول إعلان الإسكان عن 90 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بأكتوبر الجديدة، وبينها مبان خدمية تشمل مدارس ومستشفيات وأسواقا تجارية.

من جانبه، أكد الصحفي زكي القاضي، أنّ زيارة الرئيس السيسي وتقديم واجب العزاء ومقابلة أمير الكويت، تعكس العلاقات المصرية الكويتية الوثيقة للغاية، لافتا إلى أنّ الأشقاء في الكويت قدموا لمصر الدعم في مواقف سابقة مثل حرب أكتوبر 1973.