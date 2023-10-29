التعليم الجامعي.. الحكومة حقّقت حلم السيناوية بـ«جامعة أهلية ودولية»

شهدت محافظة جنوب سيناء طفرة غير مسبوقة فى مجال التعليم الجامعى، الذى كان حلماً لكل مواطن سيناوى، وأصبح حقيقة على أرض الواقع بإنشاء جامعة أهلية دولية على أرض المحافظة، وهى جامعة الملك سلمان الدولية، التى اختصرت الطريق على أبناء المحافظة، لمواصلة التعليم الجامعى، وتُعد من المشروعات القومية التى عكست اهتمام الدولة بأبناء سيناء.

وقال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، لـ«الوطن» إن الجامعة أنشئت بالقرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2020 ضمن اتفاقية تمويل المشروعات التنموية بين مصر والصندوق السعودى للتنمية بقرض 937.50 مليون ريال سعودى، وهى تُعد من ضمن 4 جامعات أهلية بمصر، وهى أول جامعة ذكية بجنوب سيناء تقدّم برامج أكاديمية ومهنية متميّزة وتهدف لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لاحتياجات سوق العمل الدولى والمحلى والإقليمى وخلق جيل من الخريجين قادر على العمل بتطوير وابتكار فى جميع التخصّصات، فهى تعتمد على أساليب تدريس مدعمة بأحدث المرافق التعليمية من فصول ذكية ومكتبات مزوّدة بأسرع شبكة إنترنت وأحدث المعامل وورش العمل المجهّزة بأحدث المعامل وورش العمل والمعدات الحديثة حتى تتيح للطالب سهولة التعليم والتحصيل الدراسى، لتساعد على تطور الطلاب وتميزهم الأكاديمى.

وتابع رئيس الجامعة أنها تقع فى 3 مدن بمحافظة جنوب سيناء، هى: «رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ» وتقدّم 56 برنامجاً أكاديمياً فى 17 مجالاً، وتشمل المجالات الأكاديمية بفروعها الثلاثة، فتضم مدينة رأس سدر مجالات: «العلوم الأساسية، الصيدلة، الزراعات الصحراوية، العلوم الإدارية والأعمال، الطب البيطرى، علوم المجتمع» ويضم فرع شرم الشيخ «السياحة والضيافة، هندسة العمارة، الفنون والتصميم، اللغات التطبيقية»، فيما يضم فرع طور سيناء «الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، علوم، هندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية».

وأضاف: «وفّرت الجامعة السكن للطلاب وخدمات المعيشة والترفيه، وتم توفير مرشد أكاديمى لكل طالب لتوجيه الطلاب فى كل الأمور الأكاديمية والمعيشية والإدارية داخل الجامعة، وتهدف الجامعة لتأهيل الخريجين فى مختلف مجالات العلوم الأساسية والإنسانية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من خلال البحث العلمى، الذى يُلبى احتياجات المجتمعات الدولية والمحلية».

«إنشاء جامعة على أرض المحافظة إنجاز كبير للقضاء على المعاناة التى يتكبّدها الطالب فى الانتقال إلى محافظة أخرى لتلقى التعليم، بهذه الكلمات تحدّث خالد عبدالكريم، من أهالى شرم الشيخ ويعمل فى مجال السياحة، مؤكداً أن أهالى محافظة جنوب سيناء ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم توافر جامعة داخل المحافظة، لإرسال أبنائهم لتكملة الدراسة بالمراحل الجامعية، ومعاناة ولى الأمر من المصروفات الباهظة فى الانتقالات والسكن، بالإضافة إلى القلق على الأبناء.

وقال «أحمد مونتفانى»، أحد العاملين بقطاع السياحة ويقيم بشرم الشيخ، إن إقامة جامعة داخل محافظة جنوب سيناء كانت مطلباً لجميع أهالى المحافظة، لأن المحافظة كانت مهمّشة خلال سنوات طويلة ماضية، والجامعة تختصر الطريق على أبنائنا فى انتقالهم إلى محافظة أخرى لتلقى التعليم، وتضم التخصّصات التى نأمل فى التحاقهم بها، خاصة أن لديه ابنة ألحقها بجامعة الملك سلمان بكلية الفنون والتصميم بشرم الشيخ.