محمد مرزبان يكشف تفاصيل احتجازه 17 يوما في المستشفى: «كنت هفقد إيدي»

كشف الفنان محمد مرزبان، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، قبل 17 يومًا تقريبًا، مؤكدًا أن حالته الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا، وعاد إلى منزله لاستكمال العلاج.

وكتب «مرزبان»، عبر حسابه على «فيس بوك»: «شكرًا من كل قلبي لكل الناس اللي زارتني في المستشفى، واتصلت بيّا، وطبعًا المقربين ليّا حبايبي وأخواتي وعشرة عمري اللي كلفوا نفسهم وسافروا مخصوص لزيارتي.. مش عارف أقولكم إيه غير إنكم ونعم الأهل والأصدقاء».

وأضاف: «أطمنكم، أنا أخيرًا في البيت بعد حجز لمدة 17 يوما، مرورًا بثلات عمليات في إيدي نتيجة جرح بسيط قلب لالتهاب خلوي، كدت أن أفقد يدي.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله حمدًا كثيرًا»، متابعًا: «أكرر شكري لكل من حضر أو اتصل أو تواصل.. وشكرًا جزيلًا للدكتور أشرف زكي النقيب الإنسان وجميع أعضاء المجلس على اهتمامهم ومتابعتهم.. ألف شكر».