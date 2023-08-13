محمد مرزبان يروي موقفا إنسانيا جمعه بالفنان الكبير عمر الحريري

استعاد الفنان محمد مرزبان، ذكرياته مع الفنان الراحل عمر الحريري، كاشفًا عن موقف جميل جمعه بالفنان الكبير، في أول عمل يقوم بتمثيله، قائلا «كان مسلسل اسمه أرملة وأربع بنات، وكنا بنصور في استوديوهات عرين بالزمالك، وكانوا استوديوهين جنب بعض، وكان هناك مسلسلان يتم تصويرهما في وقت واحد، وكان يتم التصوير في بريك المسلسل الآخر بسبب الصوت العالي وعدم وجود عزل وقتها».

وأضاف: «مدير الإنتاج محمد زعزع، بعتلي لأداء دور في المسلسل، وهذا الرجل صاحب فضل عليا، وكان الدور وكيل نيابة، وكنت مع وائل نور وطارق دسوقي ومجموعة كبيرة من الفنانين الثقال».

موقف لا ينساه مع عمر الحريري

وتابع: «أنا كنت في البداية وكنت واقف في الأوضة متوتر للغاية ومش عارف أربط زرار القميص ولا الكرافت، فكان معدي عمر الحريري رايح أوضته، فشاف باب أوضتي مفتوح وبحاول أربط الكرافت ومش عارف، فساعدني وجابلي شاي وهداني وطلعت مثلت الدور ووقف جنبي».