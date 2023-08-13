محمد مرزبان: طلبت من حسين المنباوي تجسيد شخصية ابن البلد فأعطاني دور «خواجة»

حل الفنان محمد مرزبان، ضيفا على برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، إذ بدأ الحديث عن أعماله الفنية الجديدة، وهي سوق الكانتو مع أمير كرارة ومى عز الدين وفتحي عبد الوهاب، ومسلسل «مذكرات زوج» مع طارق لطفي.

العمل مع حسين المنباوي

وقال مرزبان: «الدوران مختلفان تماما، دوري في سوق الكانتو من إخراج حسين المنباوي، كنت أريد أن أعمل معه بعد جزيرة غمام، وقابلته في العين السخنة بالموتوسيكل، كان يصور فيلم مع أمير كرارة، وقفت معاه وطلبت منه أن أعمل معه، وقلت له عاوز أغير جلدي، ومش عاوز أعمل دور الراجل الوجيه المحترم، فقال لي في دماغي ليك دور شعبي، قولتله هو ده اللي أنا عاوزه، وأرسل لي سوق الكانتو دور الخواجة، ووجدت فيه ندية مع أمير رغم قلة أدواره، لكني كنت أريد أن أعمل شخصية ابن البلد الشعبي».

محمد مرزبان والأدوار الشعبية

أكمل مرزبان: «فأنا أحب الشعبيين لأنهم أجدع ناس، فأنا أحب أن أذهب للسيدة زينب، وأنزل أكل على عربية الكبدة بالموتوسيكل مع أصحابي في وسط البلد».