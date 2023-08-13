الفنان محمد مرزبان يروج للسياحة بدراجته البخارية.. من الواحات إلى النوبة

حل الفنان محمد مرزبان، ضيفا على برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر قناة «CBC»، وتحدث عن مشواره الفني وأبرز المحطات به، وعن الصعوبات التي واجهها وغيرها من الأشياء.

وتحدث محمد مرزبان، خلال لقائه ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عن هوايته المفضلة، وهي ركوب الموتوسيكل، وأشار إلى أنه يعتبرها رسالة ودعما للسياحة في مصر، لأنه يتجول بالدراجة البخارية في كافة أنحاء مصر، وقام برحلة من القاهرة إلى الأقصر، حيث بات بها وأكمل رحلته إلى النوبة، كما زار أبو سمبل وغيرها من المعالم الأثرية في مصر.

زيارة الواحات

وأكمل أن أصعب طريق سار عليه هو طريق الواحات، لعدم اكتمال شبكة الطرق بداية من الواحات البحرية والخارجة والداخلة، مؤكدا أن رغم ذلك فالمكان هناك خلاب للغاية، والطبيعة سائدة عليه.

وعن قواعد السير، قال إنه لا يسير ليلا، وبمجرد دخول المغرب، ينهي رحلته ويبدأ من الفجر الرحلة الجديدة.