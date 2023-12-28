5 فئات لا تستحق صرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. ما السبب؟

يترقب أكثر من 2.5 مليون عامل غير منتظم، حلول العام الميلادي الجديد2024، والذي يحمل بين طياته العديد من الأخبار السارة، خاصة لفئة العمالة غير المنتظمة، بعدما وجه الرئيس السيسي الحكومة، بالإسراع في توفير كافة أنواع الدعم المادي والاجتماعي لها، من خلال إنشاء صندوق دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، وصرف منحة 1000 جنيه للمستحقين منها.

11 فئة من العمالة غير المنتظمة تستحق المنحة.. وآخرون لا يستحقون

وفي الوقت الذي تستحق فيه عدد كبير من العمالة غير المنتظمة، صرف منحة الـ1000 جنيه، والتي تصل إلى 11 فئة مستحقة، إلا أن هناك البعض من فئة العمالة غير المنتظمة، لن يتمكنوا من صرف هذه المنحة، لأنهم غير مستحقين لها ، بسبب استفادتهم من برامج حماية اجتماعية أخرى، وفرتها لهم الدولة في السنوات التسع الماضية.

قوانين العمل وقرار مجلس الوزراء تحدد الفئات المستحقة

ووفقا لقوانين العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، ولوائح العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وقرارات مجلس الوزراء، فإن الفئات غير المستحقة لصرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، هي كما يلي:

- فئات العمالة غير المنتظمة التي تحصل على معاش تكافل وكرامة .

- فئات العمالة غير المنتظمة التي تحصل على أي معاش اجتماعي.

- فئات العمالة غير المنتظمة غير المسجلة رسميا في دفاتر مديريات « وزارة العمل» في المحافظات.

- فئات العمالة غير المنتظمة التي لا تحمل بطاقة رقم قومي أو بطاقة الرقم القومي الخاصة بها منتهية الصلاحية.

- فئات العمالة غير المنتظمة، التي تمتلك حيازة أرض زراعية، تجاوز ايرادها السنوي أجر الاشتراك التأميني ويقيم ذلك مدخلي بيانات العمالة بمديريات العمل بالمحافظات.