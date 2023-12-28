قبل صرف السلع التموينية بأيام.. إليك الأسعار الرسمية المقررة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقة التموين والمستحق صرفها لحاملي البطاقات التموينية، بداية من يوم الاثنين المقبل، أي عقب 4 أيام من الآن، من أجل التشديد على أصحاب منافذ بقالي التموين الالتزام بأسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

وجاءت أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024، مساوية لنفس أسعار شهر نوفمبر وأكتوبر وسبتمبر الماضيين، إذ أكدت وزارة التموين على ثبات السلع المدعمة والأساسية للتخفيف على المواطنين مع عدم تحريك سعر أي سلعة من قائمة السلع التموينية والتي تضم عدد 31 سلعة كالتالي:

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

15- جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.