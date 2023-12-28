قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات في كفر الشيخ اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن عدة مناطق وقرى في مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم، ولمدة 7 ساعات.

قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنّ المناطق والقرى التي ستتأثر بقطع مياه الشرب بمركز ومدينة بيلا هي «حي المستشفى، وحي الجعوبة، وقرية الحوة، وعزبة الساعي، وعزبة النحاس»، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية على خط المياه الذي يمتد من مدينة بيلا إلي قرية الجرايدة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، علي أنّ تعود المياه إلي طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.