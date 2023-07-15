قطع مياه الشرب عن قرى «دسوق» لمدة 12 ساعة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن ضعف منسوب مياه الشرب بمدينة دسوق وانقطاعها عن بعض القري التابعة، غداً الأحد، من الساعة 4 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً ولمدة 12 ساعة.

غسيل وتطهير وتعقيم المروقات بمحطة المياه بمحلة أبو على

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ مدينة دسوق تتأثر بضعف مياه الشرب فيما يتم انقطاع المياه بشكل عام عن قرى «العجوزين، وشابة، وأبو زيادة، وسنهور المدينة»، موضحة أنّ سبب ضعف وقطع مياه الشرب هو قيامها بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المروقات بمحطة المياه بمحلة أبو على، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى توفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي الذي يعمل على مدار 24 ساعة.