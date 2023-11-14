أماكن ومواعيد قطع مياه الشرب في مركزي الرياض وقلين بكفر الشيخ اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسن عبد الغني، قطع المياه عن مركزي الرياض وقلين، اليوم الثلاثاء، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة بمحطات المياه بالمركزين.

قطع مياه الشرب عن مدينة الرياض

وذكرت الشركة، في بيان، أنّه سيتم قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة الرياض من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، ولمدة 12 ساعة، وذلك للقيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه الحاج علي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها مرة أخرى عقب انتهاء الأعمال.

قطع مياه الشرب عن مركز قلين

وأوضحت الشركة، أنّه سيتم أيضاً قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قلين، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم، ولمدة 7 ساعات، وذلك للقيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه عزيز الجديدة وخط محطة مياه المدمجة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها مرة أخرى عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب مجانية

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بمركزي الرياض وقلين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.