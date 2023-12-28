إسرائيليون يفرون إلى البرتغال في ظل استمرار العدوان على غزة.. ما التفاصيل؟

أدى استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة إلى تدهور الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية، وأعلنت البرتغال أنها ستسمح للإسرائيليين بتقديم طلب اللجوء وتأشيرة اللاجئين، قرر إسرائيليون تقديم هذا العرض واتباع إجراء بسيط إلى حد ما، حيث وصل متوسط ​​الوقت اللازم للحصول على الموافقة المبدئية يوما واحدا فقط.

الإسرائيليون يستغلون الفرصة

واستغل الإسرائيليون فرصة تسهيل البرتغال لهم فرصة تقديم اللجوء في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قدم عدد كبير من الإسرائيليين على طلبات اللجوء حيث سيحصل الإسرائيليون على إذن بالبقاء في البرتغال لعدة أشهر، والعمل بشكل قانوني وحتى الحصول على المساعدة الحكومية، بحسب موقع «إنفوز إسرائيل».

البرتغال تفتح الباب أمام الإسرائيليين

يشار إلى أنه قبل حوالي شهرين، نشرت صحيفة «ماكو» البرتغالية أن البرتغال تفتح أبوابها أمام طالبي اللجوء الإسرائيليين، في قرار مفاده أنه بعد الحرب، سيتمكن الإسرائيليون الذين يصلون إلى البرتغال من تقديم طلب اللجوء وطلب التأشيرة كلاجئ من أجل لا شيء، وهذا إجراء مماثل لذلك الذي طبقته البرتغال على عشرات الآلاف من الأوكرانيين الذين تم استيعابهم في أراضي البلاد منذ الحرب في أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين، يبدو أنه تم تقديم العديد من الطلبات.

نموذج طلب لجوء

ويقول يارون، الذي تقدم بطلب اللجوء في البرتغال ويعيش حاليا في لشبونة: «ذهبت إلى مكاتب الهجرة، اقتربت مني إحدى الموظفات وأخبرتها أنني ذهبت لتقديم طلب للحصول على تأشيرة لاجئ فسألتني هل أنت من إسرائيل؟ فقلت نعم، أخبرني أنه لا توجد مشكلة وأحضر لي بعض النماذج، وها هو، خلال ساعة ونصف، حصلت على هذه الورقة، التي تمنحني تصريح إقامة وعمل لمدة شهرين، ويجب تجديدها كل شهرين حتى يتم اتخاذ قرار بشأن الأمر».

سرعة الحصول على اللجوء

وفيما يتعلق باختياره للبرتغال، يوضح: «إنه بلد من السهل جدًا الهجرة إليه: يصل المرء، ويعطي جواز سفره، ويحصل المرء على تصريح عمل وإقامة، إنها تبدو حقًا وكأنها عملية محدودة الوقت، طالما استمرت الحرب، ولهذا السبب اخترت هذه التأشيرة: لأنك تحتاج فقط إلى جواز سفر إسرائيلي صالح».

وكشف نوفار بار، محامٍ إسرائيلي يعمل في البرتغال، أنه لم يتقدم من قبل عدد كثير من الإسرائيليين للجوء في البرتغال لكن هذا أصبح كثيرا ومقبولا في الوقت الحالي في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن إذا تغير الوضع فستغير البرتغال تعاملها مع الإسرائيليين وتقلل لجوءهم.

الإسرائيليون يفرون إلى أوروبا

وواصل: «حضرت عدد من الأسر الإسرائيلية بشنط السفر فقط، وكان بعضهم يحضر مهرجانات في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر، ليسافروا إلى البرتغال وحصل عدد من الشباب على فرص عمل وإقامة سريعا في البرتغال وهذا ما يؤهلهم للانتقال إلى باقي أوروبا».

واستطرد: «ويقولون إنه من الناحية العملية، فإن التقدم بطلب للحصول على التأشيرة ليس بالأمر المعقد، وفي المرحلة الأولية، بخلاف الجنسية الإسرائيلية، لا يوجد أي شرط آخر، كل ما عليك فعله هو إحضار جواز سفر ساري المفعول وليس لديك ما تثبته، عليك أن تذهب إلى مكاتب الهجرة وتقول: أنا قادم من إسرائيل وأطلب اللجوء وهناك، يطلبون منك ملء النماذج، وفي بعض الأحيان يعطونك أيضًا منشورًا يشرح حقوقك والتزاماتك. ثم يأخذون بصماتك البيومترية وصورة أمامية. في النهاية، يعطونك صفحة الموافقة على اللجوء، وهي أيضًا تصريح عمل. ومن وجهة نظرها، استغرقت العملية يومًا واحدًا».

وواصل: «خلال مرحلة اللاحقة، قد يطلبون دليلاً على الإخلاء من مسكنك في إسرائيل أو ظروف أخرى يمكن أن تعزز طلب اللجوء، بحسب بار. من الممكن أن يصبح الطلب إقامة بعد فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر اعتمادًا على طلب اللجوء الذي يكون صالحًا لمدة ثلاث سنوات».

نصيحة هامة

واستطرد: «ومع ذلك، لا أنصح أولئك الذين ينجحون في الثقة بهذا. "أوصي بأن تحاول على الفور العثور على وظيفة هنا أو العمل على تحويل تلك التأشيرة إلى تأشيرة أخرى، بسبب عدم اليقين." وتشير أيضًا، كوسيلة أخرى للبقاء في البلاد، إلى أنه تم تمديد التأشيرات السياحية تلقائيًا لجميع السياح في البرتغال حتى يونيو 2024».

انتظار أسبوع كامل

وسافر ماتان سيون (38 عامًا)، من حيفا، زعيم الدوائر الدولية للرجال الناطقين بالعبرية في إسرائيل وحول العالم، أيضًا إلى البرتغال للمشاركة في الحرب لتقديم طلب للحصول على تأشيرة لاجئ. «لقد غادرت البلاد بسرعة كبيرة. كنت أبحث عن نفسي، رأيت المقال وأدركت أن هناك مثل هذا الاحتمال في البرتغال، رأيت مقاطع فيديو لمحامين يشرحون كيفية الحصول على التأشيرة، وفي البداية قال البعض إنني اضطررت إلى الانتظار سبعة أيام في المطار، وربما سيستضيفونني في ملجأ للاجئين، يقول سيون: "كل أنواع الترهيب».

وعلى الرغم من المخاوف، قرر سيون الذهاب إلى مطار لشبونة وتجربة حظه. "قررت الذهاب وما زلت لا أعرف كيف أنهي ما زلت سأنتهي. في المطار، قالوا لي أن أذهب إلى موعد في اليوم التالي في الساعة العاشرة صباحًا، في مكاتبهم "في الساعة الرابعة بعد الظهر، كان قد حصل بالفعل على تأشيرة لاجئ. سألوني إذا كنت أبحث عن مكان للعيش فيه وإذا كان لدي شيء لأكله، فأخبرتهم أنني بخير في الوقت الحالي.

واستطرد: «طلبوا مني أن أذهب إلى مركز للاجئين لمقابلة أخصائي اجتماعي سيعطيني كل المعلومات التي أحتاجها. اتصلت بمركز اللاجئين وانتظرت 30 يومًا للحصول على موعد وذهبت إلى هناك. هناك ساعدوني كثيرًا وأعطوني الدواء والرعاية الطبية التي أحتاجها مجانًا تمامًا، كما يقدمون طبيبًا نفسيًا ودروسًا مجانية في اللغة البرتغالية».

تأشيرة طويلة الأمد

وخلافا لتفسير بار وتجربة يارون وآخرين، يدعي سيون أنه حصل على تأشيرة اللجوء وليس مجرد طلب تأشيرة: «لقد أوضحوا لي أنه في غضون عام تقريبا، سأعرف ما إذا كنت سأحصل على تأشيرة مدتها خمس سنوات. ويقول: "إنها تأشيرة لاجئ، سارية المفعول ولجميع الأغراض، ولست بحاجة إلى الانتظار لإجراء مقابلة". "لم يطلبوا مني تجديد هذه التأشيرة، بل على العكس تمامًا: عندما سألت كيف ومتى سأجددها، أخبروني أنها صالحة حتى يونيو 2024».

وتقوم عائلة Hayal Roulotte بتنظيم وطهي وإطعام الجنود على حدود غزة. هناك العديد من جنود الاحتياط وليس لديهم وكالات تمويل وجميع المتطوعين من Hayal Roulotte لا يحصلون على راتب. جميعهم متطوعون ويقومون بذلك للجنود فقط.

تبرعات للجنود الإسرائيليين

وقالت العائلة: «نحن بحاجة إلى تبرعات، وعدد الجنود الذين يحتاجون إلى طعام ساخن ومطبوخ في المنزل يتزايد، ومعه التكلفة. أيها الإخوة، دعونا نملأ ثلاجاتهم، ونساعدهم على الاستمرار في إطعام محاربي الجبهة الجنوبية بالطعام المصنوع منزليًا. كل شيكل يتم إعطاؤه يذهب بنسبة 100% للجنود. انقر هنا وكن شريكًا».