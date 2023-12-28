بشرى لمحدودي الدخل.. اقتراب موعد طرح شقق الإيجار لمدة 7 سنوات بسعر مدعم

تقترب وزارة الإسكان الاجتماعي، خلال أشهر قليلة، وتحديدا في شهر مارس المقبل، من إعلان موعد طرح شقق الإيجار لمحدودي الدخل، وفقا لما صرحت به مصادر في وزارة الإسكان.

أسعار شقق الإيجار من الإسكان الاجتماعي

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار شقق الإيجار من الإسكان الاجتماعي، هي 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية التي يبلغ مساحتها 75 مترا، مع زيادة سنوية تبلغ 7%، مشترطة أن يتم سداد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.

أماكن طرح شقق الإيجار

ووفقا للمعلن رسميا من وزارة الإسكان، فإن هناك 4 محافظات سيتم طرح فيهم شقق الإيجار وهي: «المنوفية، الجيزة الشرقية، بني سويف» من أجل دعم المواطنين محدودي الدخل، إذ تشهد المرحلة الأولى طرح ألف وحدة بنظام الإيجار التمليكي.

في السياق، أتاحت وزارة الإسكان، حجز شقق الإسكان الاجتماعي التحويل في إعلان «سكن لكل المصريين 3» التكميلي، بالنسبة للحاجزين فقط في الطرح الأول للإعلان والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليا لمنخفضي الدخل، بشرط ألا يكون تم تخصيص لهم أي وحدات سكنية سابقة.