شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار التمليكي.. الشروط وضوابط التقديم

فور الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء، عن الضوابط الجديدة لشقق الإسكان الاجتماعي، بدأ البحث يتزايد من المواطنين على أهم الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي، ضمن برنامج سكن لكل المصريين وذلك تمهيداً للطرح الجديد.

وجاءت الشروط والضوابط كالتالي:

1 - اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، والخاص بشقق الإسكان الإجتماعى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طرح شفق الإسكان الإجتماعي الجديد بـ4 محافظات

2- يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي حلال الأيام القليلة المقبلة، شقق إسكان إجتماعي عبارة عن وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي بهدف تقديم وحدات مدعومة للمواطنين.

3 - الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي، عبارة عن 1000 وحدة سكنية، سيتم طرحهم فى 4 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي محافظات «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف».

4 - من المنتظر حال نجاح المبادرة ستصل عدد شقق الإسكان الإجتماعي من 20 إلي 30 ألف شقة إسكان إجتماعي، من وحدات مشروع سكن كل المصريين الجاهزة للتسليم بجميع المحافظات.

شروط تعاقد المواطنين على شقق الإسكان الإجتماعي ونظام السداد

1- أن تكون المدة الإيجارية لشقق الإسكان الاجتماعي المدعومة 7 سنوات، وتجدد حسب رغبة العميل بدون أي دعم نقدي وبنفس القيمة الإيجارية المحددة سلفا.

2 - الإيجار الشهري لشقق الإسكان الإجتماعي هو 1500 جنيها للوحدة والتي تبلغ مساحتها 90 م2، ومبلغ 1200 جنيها شهرياً للوحدة السكنية مساحة 75 متر، شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، على أن يزداد بواقع نسبة 7% سنوياً، ويسدد المستفيد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.

3 - صندوق الإسكان الإجتماعي سيقوم بسداد المبلغ المتبقي لشقق الإسكان الاجتماعي، كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم الحجز بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، ويتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

الضوابط القانونية اللازمة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار التمليكي

4 - يقوم صندوق الإسكان الإجتماعي بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، و يتم تسليم كروت العدادات للمواطن لشحنها وبدء استخدامها، ويقوم المواطنون بردها مع إنتهاء مدة الإيجار، حال تسليمها للدولة من جديد.

5 - في حالة تأخر المواطن عن سداد الإبحار يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً على أن تتخذ الدولة الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول، وصولاً إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

الشروط والأحكام الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة

وأعلن مجلس الوزراء أن الضوابط والشروط المالية لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، تتلخص في الآتي:

1- أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث إجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين، و إجراء استعلام سبق إستفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.

2 - ويلتزم المستفيد باستخدام الشقه في سكنه هو وأسرته وان تكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار، ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك، ويتضمن الإتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه طبقا لأسعار السوق.

4 - أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار، الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيها يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.