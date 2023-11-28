خريطة أماكن شقق الإسكان التمليكي.. اعرف ضوابط التقديم وشروط الحجز

يضم الطرح الجديد لشقق الإسكان الجتماعي التمليكي، 1000 وحدة سكنية، سيتم الإعلان عنهم في 4 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف» وذلك على سبيل الطرح التجريبي، وحال نجاح المبادرة سيتضاعف عدد الوحدات السكنية الجديدة من 20 إلى 30 ألف شقة، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، أهم وأبرز شروط تعاقد المواطنين على شقق الإسكان الاجتماعي ونظام السداد، وهي كالاتي:

1- تم تحديد المدة الإيجارية لشقق الإسكان الاجتماعي المدعومة 7 سنوات فقط لاغير، في المرة الأولى، ثم تجدد المدة حسب رغبة المواطن بنفس القيمة الإيجارية المحددة سلفا، ودون أي زيادة، على أن يسدد المواطنين نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.

2 - تم تحديد قيمة الإيجار الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي، ليصبح 1500 جنيه للوحدة، البالغ مساحتها 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه للوحدة التي تبلغ مساحتها 75 مترا، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويا ، ويقوم صندوق الإسكان بقيادة مي عبد الحميد، بسداد المبلغ المتبقي للوحدات، على سبيل الدعم النقدي للمواطن.

ويقوم المستفيد بسداد مقدم الحجز بواقع 3 شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، ويتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار، على سبيل التأمين.

الضوابط القانونية لحجز وحدات الإسكان التمليكي:

1- يقوم صندوق الإسكان بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع بمديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة بالمحافظات الأربع، ويتم سداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، على أن يتم تسليم كروت العدادات الثلاثة للمواطن لشحنها وبدء استخدامها، وهي عدادات «الكهرباء والمياه والغاز».

الإسكان: يمكن الاستفادة من الوحدات دون الحصول على دعم نقدي

2 - يتم تقديم بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المستفيد، والاستعلام عن الحاله للتأكد من عدم استفادته بوحدة سكنية أو قطعة أرض، وفي حالة وجود سبق استفادة يمكن الاستفادة من الشقة دون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية طبقا للقانون.

3 - يلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية «للسكن» خلال مدة الإيجار، ويمكن للمستفيد من «البرنامج» الاستفادة من الشقه التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر.