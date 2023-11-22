في نقاط.. أبرز المعلومات عن شقق الإيجار ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين»

كشفت مصادر في وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، عددا من المعلومات والتفاصيل عن شقق الإيجار المقرر طرحها أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين»، حيث أوضحت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، عددا من النقاط الهامة التي تحمل في طياتها تفاصيل طرح الشقق .

طرح شقق للإيجار

وتستعرض " الوطن" في النقاط التالية أبرز المعلومات عن شقق الإيجار الجديدة :

** سيتم طرح الشقق في 4 محافظات مختلفة تتمثل في الشرقية و المنوفية و الجيزة و بني سويف

** متوقع طرحها نهاية شهر ديسمبر المقبل أو مع مطلع العام الجديد 2024

**مساحات الشقق تتراوح بين 75 و90 مترا مربعا.

** مدة الإيجار 7 سنوات، وتجدد بحسب رغبة المواطن بنسبة 7%

** 1200 جنيه ايجار للشقة مساحة 75 مترا مربعا

** 1500 جنيه ايجار للشقة مساحة 90 مترا مربعا.

- الستندات المطلوبة

** صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته إن وجدت أبرز الأوراق المطلوبة.

** تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

** تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

**تقديم قسيمة الزواج.

** تقديم مستندات إثبات الدخل

** تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

** إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

** أبرز الاشتراطات الواجب توافرها

-صافي الدخل الشهري للمواطنين 6 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.

- أن يكون صافي دخل الأسرة 8 آلاف جنيه.