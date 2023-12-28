هل ظهور متحور جديدة لكورونا دليل على عودتها بقوة؟.. «عليا الفيروسات» توضح

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة رجوع كورونا بشراسة خلال الفترة المقبلة بعد الإعلان عن وجود متحور جديد لها في عدد من الدول، قائلا: «السلالة التي تم الإعلان عنها هي متحور جديد من سلالة أوميكرون، ولكنها تختلف عن القديم في سرعة انتشارها وسرعة الإصابة ولكن ضعيفة من حيث القوة وليس لها خطورة كبيرة إلا على بعض الفئات البسيطة الذين لديهم عوامل خطورة».

تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة

وأكد حاتم أن الرجوع بشراسة كما كان في الماضي مطلع اكتشاف فيروس كورونا، أمر غير وارد، لعدة أسباب أبرزها يتمثل في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وكذلك اتساع رقعة التطعيمات بجانب الخبرة الكبيرة المكتسبة من قبل الطواقم الطبية والحكومات في مواجهة المرض.

الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات

وأكد رئيس اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للجسم والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من المرض وضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي إعراض.