«الصيد الآلي» بالبرلس تطالب الصيادين بوقف إقلاع المراكب حتى فجر الخميس

طالب حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، الصيادين بعدم الإقلاع برحلات من الآن حتى فجر الخميس، وذلك لمتابعة حالة الطقس المتقلبة، وغزارة الأمطار التي لم تتوقف منذ 4 ساعات حتى الآن.

ضرورة توخي الحظر

وأوضح رئيس الجمعية لـ«الوطن»، أن الأمر يتوجب من الصيادين ضرورة توخي الحظر، وعدم الإقلاع بغرض الصيد في مياه البحر الأبيض المتوسط إلا بعد استقرار حالة الطقس خلال ساعات الليل، مشيرا إلى أن الأمطار تتزايد ساعة تلو الأخرى ولا يُعرف متى ستتوقف.

وناشد «شرابي» الصيادين المتواجدين حالياً داخل المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط، بضرورة السير ببطء أثناء التحرك، والبعد عن الدومات وتيارات المياه.