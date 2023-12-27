«بـ400 جنيه شهريا».. طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم في عدة محافظات.. عاجل

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير، طرح وحدات سكنية جديدة جاهزة للتسليم في عدة محافظات، بداية من الإسكان المتميز وحتى الإسكان الفاخر، خلال الفترة الحالية.

وحدات المشروع الأول

وتبدأ أسعار الشقق من 410 آلاف جنيه، وبأنظمة سداد تصل إلى 15 عاما، فالمشروع الأول خاص بشقق الإسكان المتميز، ويجري طرح 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترا، وموزعة على مدينتي العبور وأسيوط الجديدتان.

وتطرح الوحدات السكنية موقع بنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com، وستكون بنظام أسبقية الحجز، ويتيح الموقع الإلكتروني كراسة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

وتحتوي مدينة العبور الجديدة، على شقق بمساحات تتراوح بين 89 و92 مترا مربعا، وسعر المتر بها يبلغ 7245 جنيها، وذلك بمقدم 60 ألف جنيه.

ويبلغ سعر الشقة الـ90 مترا 684 ألف جنيه، إذ يتم سداد 60 ألف جنيه جدية حجز، ومن ثم استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، حيث يتم سداد 87 ألف جنيه، ثم وقت العقد يتم سداد 68 ألف جنيه.

وعن الشقق المطروحة في مدينة أسيوط الجديدة، فالمساحات موحدة وتبلغ مساحة الشقة 63 متر مربعا، وقيمة سعر المتر بها 6520 جنيه، إذ إن قيمة الوحدة 410 ألف جنيه، وجدية الحجز 50 ألف جنيه.

وحدات المشروع الثاني

وبالنسبة للمشروع الثاني المطروح من قبل الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان، وتوزع الشقق في المجمع السكني بمنطقة حلوان بالقاهرة، إذ طرح كراسات الشروط في مقر الجهاز بحلوان، ويصل عدد الوحدات لـ43 وحدة سكنية كاملة المرافق جاهزة للتسليم خلال فبراير 2024، وتكون الوحدات نصف تشطيب، والتي تتواجد بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان.

وأفاد الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان، بأن مساحات الوحدات السكنية المطروحة تتراوح بين 67 و96 مترا، وتُطرح كراسة الشروط في مقر الجهاز بحلوان، مشيرا إلى أن سعر المتر يبدأ من 7475 جنيها حتى 7549 جنيها، وتسجل الشقة الـ90 مترا 686 ألف جنيه، بينما الشقة الـ 67 مترا تبلغ 507 آلاف جنيه، أما الشقة الـ 96 مترا تصل إلى 727 ألف جنيه.

وحدات المشروع الثالث

وعن المشروع الثالث الخاص بشقق صندوق التنمية الحضارية، توجد في 8 محافظات هي: القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، ويمكن التقديم عليها حتى يوم 31 ديسمبر.

تبدأ الأسعار من 760 ألف جنيه وحتى مليون و300 ألف، فيما تصل أخرى لـ3 ملايين وحتى 4 مليون و600 ألف جنيه، وتتمثل أنظمة السداد في دفع 15% من قيمة الوحدة مقدم حجز، على أن يتم تقسيط باقي ثمن الشقة على 5 سنوات بدون فوائد.