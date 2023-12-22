وزارة الإسكان: تيسيرات جديدة للشركات والمطورين العقاريين والأفراد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استجابتها للطلبات المقدمة من الشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، وذلك لقطع الأراضي بكافة أنواعها، وكذا كافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها ولم يتم تخصيصها للغير.

الإسكان نعلن: الموافقة على إعادة التعامل على قطع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها ولم يتم تخصيصها للغير

وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الموافقة على إعادة التعامل على قطع الأراضي بكافة أنواعها وذلك لكافة المساحات والتي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها ولم يتم تخصيصها للغير ، ماعدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابني بيتك وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض، شريطة الآتي:

1- إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، من قطعة الأرض المخصصة لهم والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق مع تدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي.

الإسكان تشترط سداد كافة المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق

2 - سداد كافة المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الإستحقاق وحتى تاريخ السداد وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثيئة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت إعتماد الإلغاء أيهما أسبق ، أو أى مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة.

3 - التنازل عن أي دعاوى قضائية ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو جهاز المدينة إن وجدت.

4 - العرض على اللجنة المختصة بالتسعير واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

5 - يتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع وفقا لعدة شرائح.

الشرائح المطلوبة

الأراضي حتى 20 فدان مدة التنفيذ 3 سنوات للمساحات أكبر من 20 فدان وحتى 50 فدان مدة التنفيذ 4 سنوات، وللمساحات أكبر من 50 فدان وحتى 100 فدان مدة التنفيذ (5) سنوات.

للمساحات أكبر من 100 فدان وحتى 450 فدان مدة التنفيذ 6 سنوات، وللمساحات أكبر من 450 فدان مدة التنفيذ 8 سنوات ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع الى الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وهو: www.newcities.gov.eg