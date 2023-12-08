1160 وحدة كاملة التشطيب.. تفاصيل الطرح الجديد من وزارة الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تترواح بين 63 حتى 93 مترًا مربعًا.

وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز وأهم المعلومات عن الطرح الجديد، وهي كالتالي:

النص بالترتيب مع تصحيح بعض علامات الترقيم:

1. الطرح الجديد، عبارة عن 1160 وحدة سكنية بمدينتي العبور الجديدة شرق القاهرة وأسيوط الجديدة بصعيد مصر.

2. الإعلان عن جميع تفاصيل الطرح الجديد صباح يوم الأحد الموافق 17 من ديسمبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير، حيث يتم الإعلان عن شروط الطرح، وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد.

3 - الطرح الجديد عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 63 مترًا مربعًا و93 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم طرحه لجميع المصريين بمختلف الفئات، وبأسعار تنافسية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

4 - الطرح الجديد يلبي رغبات محدودي ومتوسطي الدخول، ومن المتوقع أن يُسري عليه نفس أحكام وشروط وحدات مشروعات "سكن مصر ودار مصر، وجنة" وهي كالتالي:

1- سيتم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلي يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، ولمدة شهر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، وسيتم إتاحة كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكان والتعمير، ويتضمن الطرح وحدات عبارة عن 90 مترًا، مقسمة إلى 3 غرف وصالة، ومطبخ وحمام وغرفة منشر، جاهزة للتسليم، وكاملة التشطيب.

الإسكان: استكمال سداد 30% من ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني عند الاستلام

2 - يتم استكمال سداد 30% من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني وعند الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، حسب رغبة المستفيد محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

3 - كما يتم تحميل المستفيد 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل.

الإسكان تطرح 1160 وحدة سكنية جديدة كامله التشطيب

4 - يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة السكنية بالطرح الجديد بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة للوحدات السكنية الجديدة.

5 - الحجز بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) من خلال بنك التعمير والإسكان لوحدات الطرح الجديد بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

6 - الطرح الجديد بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين في المدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حزمة متنوعة جديدة من الوحدات السكنية للمواطنين، تلبي احتياجات ورغبات المواطنين.