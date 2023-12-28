تفاصيل تخطيط مدينتين في مطروح.. إحداهما بالساحل الشمالي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اعتماد المخطط التفصيلي الجديد والخاص بشأن مدينتي شرق وغرب مرسى مطروح من جانب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

اعتماد مخطط مدينتين في محافظة مطروح

وقال «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه جرى الانتهاء من المخطط التفصيلي بشأن مدينة العلمين القديمة والتي يحدها من اتجاه الإسكندرية مدينة الحمام، ومن اتجاه مطروح مدينة الضبعة، من الكيلو 175 شرق مطروح، ومخطط مدينة سيدي براني، والتي تقع على حدود مدينة السلوم غربًا، ومدينة النجيلة شرقا، من الكيلو 90 غرب مرسى مطروح العاصمة.

التنمية سبب المخططات في المدن

وأضاف محافظ مطروح، أن الغرض من المخطط التفصيلي للمدن يتمثل في تفاصيل المدينة من حيث الحدود والمساحة والأماكن المخطط بها، بما في ذلك إنشاء المرافق العامة والأحياء السكنية والعزب والطرق والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والمناطق الخدمية والمناطق السياحية. وهذا ما يساهم في تنمية المدينة بالكامل في جميع القطاعات والارتقاء بها في ظل اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتنمية المدن في محافظة مطروح.